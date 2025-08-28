В павильоне «Экономика Москвы» обсудят будущее рынка труда

О дефиците кадров, трансформации карьерных ожиданий, новых форматах занятости и подготовке молодых специалистов расскажут сегодня в Музеоне в павильоне «Экономика Москвы» на форуме «Территория будущего. Москва 2030».

В дискуссии «PRO карьеру: тренды от лидеров рынка» примет участие заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, руководители и топ-менеджеры компаний – лидеров рынка труда: Сбера, VK, IT-холдинга Т1 и Корпоративной Академии Росатома.

Павильон «Экономика Москвы» – площадка, на которой представители бизнеса, власти и горожане обсуждают ключевые экономические вызовы и пути их решения. Одна из наиболее актуальных тем, которая касается всех – от студентов и молодых специалистов до опытных сотрудников и предпринимателей, – это будущее рынка труда и существующие возможности для трудоустройства, карьерного и зарплатного роста.

Участники дискуссии обсудят, как работодатели преодолевают нехватку кадров и чего ждут от соискателей. Отдельное внимание будет уделено тому, как меняется рынок труда. Также речь пойдет о том, какую роль играют стажировки и программы переобучения в адаптации к стремительным инновациям, что влияет на выбор места работы у молодых специалистов и какие модели занятости открываются в меняющейся экономике. Важнейший вопрос встречи – как построить систему, где интересы города, бизнеса и работников совпадают.

Время работы павильона: вторник – четверг 12:00–20:00, пятница – суббота 12:00–22:00, воскресенье 12:00–21:00. Следить за обновлениями можно на странице форума.