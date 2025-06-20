В парке Ленинского округа построят завод по производству авиакомпонентов

В подмосковном Ленинском городском округе на территории государственного индустриального парка «Титан» планируется строительство завода, специализирующегося на производстве авиационных компонентов для гражданских воздушных судов иностранного производства. Договоренность о реализации данного проекта, направленного на импортозамещение, была официально закреплена на форуме в Санкт-Петербурге подписанием соглашения между губернатором Московской области Андреем Воробьевым и учредителем, членом правления ГК «Протектор», а также генеральным директором ООО «Авиационный Центр» Александром Колбасовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Протектор — первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства и является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей — как для отечественных самолетов, так и для Боингов и Эйрбасов. Для масштабного и высокотехнологичного проекта нужна соответствующая площадка, поэтому компания выбрала наш Государственный индустриальный парк „Титан“ с полностью готовой инфраструктурой. Важно, что детали будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов. Для Подмосковья новый проект «Протектора» — это рабочие места и внушительные налоговые отчисления — 3,5–3,8 млрд рублей в год после выхода на полную мощность», — сказал губернатор Московской области Андрея Воробьева.

На территории нового предприятия будут размещены производственные и агрегатно-сборочные цеха для изготовления компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для авиационной техники, а также цеха для проведения испытаний и тестов. В процессе производства будут применяться сложные методы обработки изделий, включая токарно-фрезерную обработку на координатных станках с числовым программным управлением (ЧПУ), электроэрозионную обработку, круглошлифовальную обработку валов больших размеров, работы на копировально-прошивных электроэрозионных станках, а также нанесение гальванических покрытий.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов выразил благодарность правительству региона и губернатору за поддержку в реализации столь значимого проекта импортозамещения на территории округа, отметив, что это позволит создать новые рабочие места для местных жителей и придаст новый импульс развитию экономики муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.