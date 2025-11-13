В отдельные части налогового законодательства Подмосковья внесли изменения

В ходе 122-го заседания Мособлдума изменила ряд пунктов в законодательстве в сфере льготного налогообложения Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что ряд организаций освобождается от уплаты налога на использование автомобильных дорог общего пользования. Речь идет об организациях, заключивших до 1 января 2025 года концессионное соглашение с другими субъектами РФ по созданию и эксплуатации дорог.

Также изменения коснулись налогового вычета. Теперь налогоплательщику более не требуется предоставлять расчеты суммы высвободившихся средств и отчеты об их использовании.

Также уточняется, что на автомобили стоимостью от 10 млн рублей не будет распространяться право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. В настоящее данная сумма равна 3 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

