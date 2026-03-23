В Орехово-Зуевском округе выпустили 12-тысячный вагон поезда

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе выпустил 12-тысячный вагон электропоезда и 500-й вагон модели ЭП2ДМ. Составы будут работать на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ТМХ, произвел юбилейные вагоны для пригородных поездов. Оба вошли в 11-вагонные составы вместимостью 850 сидячих мест, которые направят на Ярославское направление МЖД.

Для этого маршрута вагоны доработали: обновили цветовую схему и добавили подсветку лобовой части головных вагонов. В поездах предусмотрены зоны для пассажиров на инвалидных колясках, велопарковки и возможность зарядки электросамокатов.

«Демиховский машиностроительный завод ведет производство электропоездов с 1992 года. За этот период предприятием разработано 23 типа электропоездов, а общий объем выпуска достиг 12 000 вагонов. На долю ДМЗ приходится до 70% производства пригородного подвижного состава в России. Производственная мощность завода составляет 630 вагонов в год. Модель ЭП2ДМ создавалась с учетом пожеланий пассажиров и перевозчиков. Подвижной состав производится полностью из отечественных компонентов и включен в реестр промышленной продукции Минпромторга России», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что сейчас 65 составов ЭП2ДМ работают в 12 регионах страны, а выпуск первого вагона этой модели на ДМЗ начался в 2022 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.