В Орехово-Зуеве крупнейший производитель прицепов достраивает десятый цех

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства производственного цеха в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа. Застройщиком выступает машиностроительный завод «Тонар» — крупнейший производитель прицепной и полуприцепной техники. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области.

В рамках расширения производства «Тонар» возводит новый производственный цех для сборки и хранения фурнитуры в негорючей упаковке. Отсюда в другие цеха будут распределять необходимые комплектующие. Площадь здания составит 3,2 тыс. кв. м. Строительная готовность объекта достигла 98%. В настоящее время на объекте монтируют внутренние инженерные системы.

Строительство стартовало в апреле 2023 года, финал — уже в III квартале 2024 года. На территории завода новый цех станет десятым по счету. Также «Тонар» планирует возвести еще три цеха.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.