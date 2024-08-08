В октябре в Дубне представители 27 стран обсудят вопросы развития ОЭЗ

Организаторы мероприятия — Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Правительство Московской области, а также ОЭЗ ТВТ «Дубна». В рамках мероприятия планируется участие более 400 гостей из 27 стран.

«В этот раз мы ожидаем представителей более чем из 25 стран, которые приедут для того, чтобы посмотреть, насколько развиты особые экономические зоны в РФ, каким образом выстроены кооперационные цепочки в стране. В рамках этого форума мы хотим предложить иностранным инвесторам посмотреть, насколько открыто российское сообщество к реализации зарубежных инвестиционных проектов. Будет запущен сервис одного окна «Single Window», где мы предложим иностранным инвесторам пройти путь от регистрации юридического лица до включения его в качестве резидента той или иной особой экономической зоны прямо на площадке форума», — отметил организатор — директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

ОЭЗ ТВТ «Дубна» примет участников из стран БРИКС и АСЕАН. В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также будут организованы диалоги между представителями бизнеса и государственных структур для обсуждения перспектив развития отечественных особых экономических зон.

«Московская область находится в постоянном диалоге с бизнесом региона, прислушиваясь к его потребностям и реагируя на них. Одним из подтверждений результатов этой работы является созданная в Подмосковье инфраструктура для бизнеса. ОЭЗ «Дубна» — одна из крупнейших индустриальных площадок в России. Сегодня здесь работают свыше 170 предприятий, реализующие проекты, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны. Кроме того, ежегодно ОЭЗ «Дубна» входит в число лучших особых экономических зон России, что подтверждает привлекательность площадки. Уверены, что форум станет платформой для эффективного сотрудничества, которое приведет к реализации новых значимых инвестиционных проектов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельности инфраструктурных площадок. Демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов также составит важную часть программы мероприятия.

«Инвестиционная привлекательность ОЭЗ сегодня определяется не только наличием преференциального режима и готовой инфраструктуры, но во многом зависит от наличия комфортной деловой среды. На первый план выходят вопросы социальной ответственности управляющих компаний особых экономических зон перед нашими резидентами и партнерами. Резиденты ОЭЗ и их сотрудники в шаговой доступности должны иметь возможность получения необходимых услуг: обучение и повышение квалификации, медицинские консультации, государственные и муниципальные услуги. Именно эти вопросы мы готовы обсуждать и делиться успешным опытом на площадке Международного форума особых экономических зон», — отметил организатор — генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.