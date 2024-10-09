В округе Шатура завершен сбор урожая

В первые дни октября сельскохозяйственные организации округа завершили уборочные работы. Несмотря на сложившиеся погодные условия уборка проходила в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

В хозяйствах скошено и обмолочено 2 712 га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% к уборочной площади. Намолочено 6 702 тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Кроме этого, сельхозпроизводители убирали рапс и сою, а также запахали зябь. На сегодняшний день уборка рапса и сои в округе завершена на 100%. Земледельцы убрали 1 148 га рапса, собрали 1 815 тонн. Сою обмолотили на площади 285 га, средняя урожайность составила — 19,3 ц/га.

Одной и последней к уборке культур оставался картофель. Так, Шатурскими аграриями было убрано 229,8 га, валовой сбор семенного картофеля составил 7 360 тонн. Урожайность его в этом году превышает прошлогодние показатели и составляет 320,2 ц/га.

План сева озимых культур в текущем году установлен в 1 635 га. На сегодняшний день озимые зерновые культуры посеяны на площади 1 199 га, масличные — 150 га. Сев озимых культур завершен. Оставшаяся площадь будет засеяна весной яровыми культурами.

На 8 октября заготовлено 5 220 тонн силоса, 10 942 тонн сенажа, 1 680 тонн сена, что составляет 23,9 кормовых единиц на условную голову. Это говорит о том, что все поголовье животных городского округа будет обеспечено собственными кормами.

За последние несколько лет шатурские аграрии добиваются хороших показателей, обеспечивают продовольственную безопасность не только округа, но и региона в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.