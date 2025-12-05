В округе Пушкинский для ветеранов СВО провели экскурсию на заводе бытовой химии

В Пушкинском округе состоялась экскурсия на производство бытовой химии ГК «Пластик Он Лайн» в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали участники пушкинского отделения ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Члены пушкинского отделения ассоциации ветеранов СВО уже были на производстве сувенирной продукции, а теперь решили познакомиться и с бытовой химией. Именно эту продукцию компания чаще всего отправляет участникам специальной военной операции.

«Со многими позициями нашего производства ветераны уже знакомы, а теперь они смогли узнать, как все создается. Показали оборудование, рассказали о текущих проектах и разработках», — прокомментировал генеральный директор ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» Дмитрий Кульков.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.