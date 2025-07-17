В округе Кашира запущен современный элеваторный комплекс

АО «Пром Продукт», расположенное в деревне Суханово, построило мощный автоматизированный элеваторный комплекс. В торжественной церемонии его запуска участвовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин, временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Роман Пичугин, другие официальные лица, представители этой компании и сельхозпредприятий, находящихся на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

Элеватор предназначен для приема, очистки, сушки, хранения и отгрузки пшеницы, гороха, рапса кукурузы, ячменя, сои. Объем хранения составляет 20000 тонн и в дальнейшем будет увеличен.

Элеваторный комплекс с установленным в нем оборудованием — полностью отечественного производства. В частности, включает две сушильные установки производительностью 50 тонн в час каждая. Управляют процессом работы комплекса из операторской: командный пункт — автоматизированное рабочее место — позволяет выстраивать 300 маршрутов и отслеживать термодинамическое состояние зерна.

Представители областного министерства и Роман Пичугин поздравили руководство и коллектив АО «Пром Продукт» с открытием элеватора, подчеркнули, что компания вносит значимый вклад в развитие округа и Подмосковья. Сельхозпредприятие осваивает земли, которые годами пустовали, располагает собственной лабораторией для анализа зерновых и масличных культур, создает рабочие места, решает проблему хранения зерна, актуальную для сельхозпроизводителей. Компания выполняет задачу по импортозамещению, укрепляя продовольственную безопасностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.

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