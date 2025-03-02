В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике

За год работы стартап-студии, созданной Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» совместно с Зеленоградским нанотехнологическим центром, было запущено 13 проектов в сфере микроэлектроники. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Студия была организована в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России и финансировании Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

По словам Гарбузова, в студии объединились 23 молодых ученых, работающих над проектами в различных областях, включая микроэлектронику, нанотехнологии, телекоммуникации, фотонику, биотехнологии, БАС и IT.

«В настоящее время в портфель студии входят 13 полноценных проектов. В них сформированы команды и созданы компании, которые в прошлом году привлекли инвестиции на сумму 46 млн рублей. Один из этих проектов уже вышел на стадию получения выручки, а еще 4 команды получили документы, подтверждающие их права на результаты интеллектуальной деятельности», — сказал Гарбузов.

Стартап-студия предоставляет студентам широкий спектр услуг: от экспертной и инвестиционной оценки проектов до анализа рынка и целевой аудитории, а также юридической, бухгалтерской, кадровой и финансовой поддержки. Для минимизации рисков и оптимизации затрат начинающие предприниматели могут воспользоваться механизмом поэтапного финансирования микро-траншами.

Как пояснила генеральный директор университетской стартап-студии МИЭТ Полина Корнейчук, студия не только поддерживает студенческие проекты и инициативы в области технологического предпринимательства, но и стремится создавать востребованные и инновационные продукты.

«Наша задача — вовлечь студентов технологических вузов и научное сообщество в деятельность, ориентированную на разработку прорывных продуктов и предоставление услуг с интеграцией новых научных и научно-технологических достижений и технологий, соответствующих приоритетам научно-технологического развития нашей страны, особенно в сфере микроэлектроники», — рассказала Корнейчук.

Одним из успешных проектов студии является QuantCAD, который занимается импортозамещением ключевого этапа проектирования фотонных интегральных схем (ФИС). Команда разработала уникальные инструменты для автоматизированного проектирования оптоэлектронных устройств и ФИС, что значительно ускоряет процесс разработки волоконно-оптических систем связи и других устройств.

«Мы создаем программное обеспечение для схемотехнического проектирования устройств, основанных на фотонных интегральных схемах, а также для систем классической и квантовой оптоэлектроники», — рассказал руководитель проекта QuantCAD Эдуард Самсонов.

Он добавил, что основной функциональностью продукта является прототипирование оптоэлектронных систем и устройств, которые осуществляются их конструированием из заданного набора оптических и оптоэлектронных компонентов в графическом интерфейсе

В 2024 году QuantCAD вышел на стадию получения выручки, привлеченные инвестиции составили 12,5 млн рублей.

Еще один проект, «ИИ-ТЕХ», разработал программное обеспечение для мониторинга внешнего вида кристаллов микросхем. Эта интеллектуальная система визуального контроля полностью автоматизирует процесс: от загрузки образцов до формирования отчетов. Программное обеспечение адаптировано для работы с широким спектром изделий и может быть настроено под конкретные производственные задачи.

«В конце 2024 года были достигнуты соглашения о партнерстве компании „ИИ-ТЕХ“ с резидентами ОЭЗ Москвы — заводом „Микрон“, а также компаниями „НМ-Тех“ и „Элвис“. Производители окажут содействие в доработке, испытаниях и внедрении технологии на своих производственных мощностях», — рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.