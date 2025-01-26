В ОЭЗ «Технополис Москва» начали выпускать наборы по химии для школьников

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал и запустил в серийное производство набор для проведения химических экспериментов, которые нацелены для учеников 8-9 классов, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

Так, по итогам прошлом года компания произвела 500 таких наборов.

«Так, компания „Научные развлечения“ в прошлом году приступила к серийному выпуску наборов для экспериментов в области органической и неорганической химии. Мини-лаборатории позволяют учащимся проводить почти 100 различных опытов, которые охватывают все основные разделы химии, включенные в школьную программу. Продукция предприятия пользуется популярностью по всей стране — уже свыше 45 тыс. образовательных организаций РФ применяют столичное оборудование на уроках физики, химии, окружающего мира, биологии, географии, экологии и информатики», — прокомментировал Гарбузов.

Набор для учащихся 8-х классов состоит из 29 предметов и 25 необходимых реагентов, а для девятиклассников — из 17 предметов и 38 реагентов.

С помощью таких наборов школьники смогут сами и безопасно проводить химические опыты, а также подготовиться к лабораторной работе или выпускному экзамену по химии.

«Опыты позволят систематизировать полученные в школе знания и закрепить пройденную тему. Наборы „КлассДома“ способны развить внимательность и аккуратность, сформировать умение задавать вопросы и найти ответы на них в справочной литературе», — уточнил гендиректор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.

Новая продукция резидента ОЭЗ Москвы способствует популяризации науки и повышению интереса молодежи к естественным дисциплинам.

«Компания „Научные развлечения“ специализируется на выпуске учебного оборудования, электроники и цифровых датчиков для организации экспериментальной деятельности в детских садах, школах и вузах. С начала своей деятельности в особой экономической зоне Москвы компания инвестировала в производство около 200 млн рублей, из которых свыше 35 млн рублей было вложено только за период с января по сентябрь прошлого года», — заключил гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.