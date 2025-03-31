В ОЭЗ «Ступино Квадрат» расширяют инфраструктуру для резидентов

В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» заканчивают работы по запуску очистных сооружений для резидентов площадки. На данный момент осуществляется монтаж оборудования, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Новые очистные сооружения ОЭЗ «Ступино Квадрат» готовы на 90%, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на июнь этого года.

Начиная с 2023 года УК «Промышленный округ Ступино Квадрат», являющаяся ресурсоснабжающей организацией по водоснабжению и водоотведению для резидентов ОЭЗ, ведет работу по наращиванию ресурсных мощностей. Так, заключены контракты по оценке запасов для водозаборных узлов, получены лицензии на разведку, идет бурение скважин.

В настоящее время на территории ОЭЗ построены и функционируют водозаборный узел мощностью 1000 м3/сут., а также функционирует первая очередь очистных сооружений хозяйственно-бытового стока объемом 600 куб. м/сут.

«С увеличением количества инвесторов на территории ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат», запуском новых предприятий и расширением объемов производства действующих, растет также потребление энергоресурсов», — сообщает исполнительный директор ОЭЗ Вера Назарова.

На данный момент завершаются строительные работы и идет монтаж оборудования. Также заключен контракт на проектирование очистных сооружений мощностью 2000 куб. м/сут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.