В ОЭЗ Подмосковья реализованы инвестпроекты на 12 млрд рублей за 2024 г

Три компании-резидента подмосковных особых экономических зон получили разрешения на ввод своих объектов с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году на территории подмосковных ОЭЗ была завершена реализация проектов, общим объемом инвестиций 12 млрд рублей. Всего необходимые разрешительные документы для ввода своих объектов в эксплуатацию получили три компании-резидента. На предприятиях, когда они выйдут на полную мощность, будет создано почти 740 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в ОЭЗ «Ступино Квадрат» компания «Флекс Филмс Рус» ввела в эксплуатацию производство по выпуску неориентированной полипропиленовой пленки (CPP), которая используется в пищевой сфере. Это уже второй завод компании на территории ОЭЗ в г. о. Ступино. Производственная мощность завода по выпуску СРР пленки составляет 18 тыс. тонн в год.

Также разрешение на ввод получила компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира», которая на территории ОЭЗ «Кашира» реализовала проект строительства малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа. В час предприятие сможет производить 1,7 тонн сжиженного природного газа, который предполагается использовать в качестве моторного топлива для заправки седельных тягачей, общественного транспорта и тяжелой техники.

Зампред также отметила, что с начала 2024 года в подмосковные ОЭЗ было привлечено восемь новых резидентов. Реализация этих проектов позволит создать более 400 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты новых резидентов оценивается в 5,6 млрд рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.