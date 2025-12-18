В ОЭЗ «Дубне» расширили производство косметики для волос

Компания «Полекс Бьюти» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного производственного здания в рамках реализации инвестпроекта по созданию производства косметики. Проект реализуется на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общий объем инвестиций компании «Полекс Бьюти» в создание производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна» превысил 1,8 млрд рублей. На предприятии, которое выпускает широкий ассортимент косметической продукции, создано почти 200 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь нового объекта компании «Полекс Бьюти» составила около 3,5 тыс. кв. м. Общая площадь производственного комплекса компании — почти 6,5 тыс. кв. м.

Компания специализируется на производстве профессиональных косметических средств для волос. Продукция включает в себя профессиональные средства торговой марки TEFIA для окрашивания, стайлинга и ухода за волосами, которые используются как в салонах красоты, так и в домашних условиях.

Всего в ассортиментном портфеле «Полекс Бьюти» более 700 наименований косметической продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.