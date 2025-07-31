В ОЭЗ «Дубна» запустят производство жизненно важных лекарственных средств

В I квартале 2026 года компания «Аргументум Фарма» запустит первую очередь научно-производственного фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна». По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания уже завершила строительство здания. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Соглашение о создании производства лекарственных средств на территории ОЭЗ «Дубна» было подписано между правительством Московской области и компанией «Аргументум Фарма» на ПМЭФ-2023. На данный момент инвестор уже завершил строительство и занимается оснащением завода. Плановый объем инвестиций в проект — 1,8 млрд рублей. На предприятии будет создано порядка 100 рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

Предприятие общей площадью 8 тыс. кв.м будет выпускать лекарственные препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах, а также импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«На территории ОЭЗ «Дубна» наша компания займется разработкой и выпуском препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП. Каждый препарат будет проходить необходимый контроль на всех стадиях производства. Запуск предприятия позволит нам увеличить это число и свое присутствие на фармацевтическом рынке», — сказал генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

На предприятии будут установлены высокотехнологичные линии розлива и упаковки для автоматизированного процесса наполнения флаконов, ампул и шприцев, исключая влияние человеческого фактора и соответствуя строгим требованиям GMP.

«Фармацевтическое направление активно развивается на территории ОЭЗ «Дубна». На сегодняшний день на площадке ОЭЗ 9 фармацевтических инвесторов с проектами на общую сумму свыше 12 млрд рублей. Более 90% этих средств уже инвестировано и многие фармкомпании уже ведут производственную деятельность», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Помощь в подборе земельного участка для реализации проекта на территории ОЭЗ «Дубна» компании оказала корпорация развития Московской области (КРМО).

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.