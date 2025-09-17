В ОЭЗ «Дубна» запускают производство «умных» электросчетчиков

Резидент ОЭЗ ТВТ «Дубна» компания «РОКИП» получила разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного производственного здания. На предприятии компания запустит производство инновационного электрооборудования, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект компании «РОКИП» на территории ОЭЗ «Дубна» оцениваются в 250 млн рублей. В рамках запуска производства на предприятии будет создано почти 40 рабочих мест. Старт производства на новом объекте запланирован на 4 квартал 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «РОКИП» занимается разработкой и производством интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств для сбора и передачи данных с них в технологические автоматизированные системы энергетических предприятий.

Приборы учета компании «РОКИП» обеспечивают автоматическую передачу показаний, позволяют измерять параметры качества электроэнергии, поддерживать несколько тарифов, обеспечивают возможность удаленного выполнения команд оператора на отключения нагрузки и пр. Использование интеллектуальных приборов учета электрической энергии позволяет автоматически производить ежемесячное выставление счетов, выявлять очаги повышенных потерь электроэнергии в сети (в том числе ее хищения), эффективно планировать ремонтную программу электросетевого оборудования, предупреждать аварийные события и повышать надежность электроснабжения потребителей.

«Резиденты ОЭЗ «Дубна» активно участвуют в инновационной трансформации отечественной экономики. Разработка «РОКИП» в области интеллектуальных систем учета электроэнергии — один из элементов инновационного развития электроэнергетической отрасли. Она обеспечивает условия для развития интеллектуальной сети и цифровизации отрасли», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.