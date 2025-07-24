В ОЭЗ «Дубна» вложат 1,8 млрд рублей в производство противоопухолевых препаратов

«Инвестиции в проект создания завода по производству противоопухолевых препаратов составят 1,8 млрд рублей. На предприятии будет создано 55 рабочих мест для жителей региона. На территории ОЭЗ «Дубна» компания будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства. Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать более 140 млн таблеток и капсул в год», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

В рамках проекта компания займется разработкой противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Первая половина проекта будет запущена уже в 2027 году, полное выполнение проекта планируется в 2029 году.

«Сегодня более 40 резидентов ОЭЗ «Дубна» внедряют проекты в сфере медицины и фармацевтики. В прошлом году их число пополнила компания «Алсигма». В рамках инвестиционного проекта компания сформирует научно-производственный комплекс площадью порядка 5 200 кв.м, где займется созданием и производством жизненно важных лекарственных препаратов», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.

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