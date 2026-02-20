В ОЭЗ Дубна в Подмосковье построили 41 завод

Инвесторы построили 41 предприятие на территории особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье, еще 23 завода находятся в стадии строительства. Общий объем вложений превысил 83 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«41 предприятие уже построено инвесторами на площадке ОЭЗ «Дубна». Еще 23 компании продолжают возводить новые заводы, которые находятся на разной стадии проектирования и выполнения строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций, осуществленных в проекты резидентов ОЭЗ со строительством, составляет более 83 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новые производства работают в различных отраслях промышленности. В ОЭЗ действуют фармацевтические предприятия, выпускается медицинское оборудование, средства связи и комплектующие различного назначения. На построенных объектах уже трудоустроены 5 730 специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.