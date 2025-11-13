В ОЭЗ «Дубна» стартует акселератор «Технологии и инновации» — программа для ускоренного развития технологических компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья. Проект реализуется совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области при поддержке Мининвеста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Акселератор пройдет с 14 по 27 ноября и объединит представителей бизнеса, институтов развития и технологических предпринимателей. Его главная цель — помочь малым и средним предприятиям ускорить рост, вывести продукцию на новые рынки и найти надежных партнеров для развития.

«Одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед страной, является рост объемов выпуска продукции малыми технологическими компаниями (МТК). Согласно целевым показателям, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Таким образом, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестблока правительства Подмосковья», — отметила директор Агентства инвестиционного развития Московской области Оксана Трушникова.

Эффективными площадками для развития технологичных и инновационных компаний становятся, в том числе, особые экономические зоны (ОЭЗ). Здесь компании получают налоговые и таможенные льготы, готовую инфраструктуру и доступ к программам развития.

Участниками программы акселератора ОЭЗ «Дубна» могут стать компании Московской области, ведущие собственные разработки и создающие инновационные продукты.

В рамках акселератора пройдут:

обучающая программа «Технологическое предпринимательство»;

пленарная сессия и форум для предпринимателей;

тренинги и разбор практических кейсов;

молодежный стартап-акселератор;

выставка инновационных проектов.

Обучающая программа «Технологическое предпринимательство» станет ключевым элементом акселератора. Ее участники узнают о мерах государственной поддержки МТК, эффективных инструментах управления и преимуществах работы на площадках с преференциальным режимом, таких как ОЭЗ «Дубна».

«По статистике только 10% технологических компаний доходят до стадии производства и устойчивого роста. Но когда бизнес получает государственную поддержку и работает на территориях с преференциальным режимом, таких как особые экономические зоны, этот показатель возрастает до 70%. Мы видим, как акселерационные программы помогают компаниям не просто выживать, а масштабироваться, создавая продукты, востребованные на российском рынке», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Запуск акселератора «Технологии и инновации» станет новым этапом поддержки инновационных компаний региона и позволит сформировать профессиональное сообщество разработчиков и технологический предпринимателей.

Регистрация на акселератор по ссылке: https://event.oezdubna.ru/page88771736.html.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.