В ОЭЗ «Дубна» стартовала II Всероссийская научно-техническая конференция им Березняка

В ОЭЗ «Дубна» стартовала II Всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения», участники которой обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для ВПК, проблемы обучения будущих молодых специалистов для стратегических отраслей промышленности и пути их решения. В рамках мероприятия в Конгресс-центре ОЭЗ прошел День образования и карьеры, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организатором конференции выступает ведущее российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся в разработке и производстве крылатых ракет различного назначения, АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка при поддержке БГТУ „Военмех“ им. Д. Ф. Устинова. Цель мероприятия — активизировать межрегиональную научную коммуникацию в области авиации и ракетостроения, создать условия для творческого и профессионального роста студентов, аспирантов, курсантов для ракетно-космической промышленности и оборонно-промышленного комплекса, соответствующие условия для научных работников и преподавателей вузов.

В этот раз формат традиционных выступлений на секциях был существенно дополнен. В первый день работы конференции на площадку в наукограде управляющая компания ОЭЗ и ГосМКБ «Радуга» пригласили более 500 школьников из девяти муниципальных образований и представителей от пяти ведущих вузов Подмосковья и других регионов страны, в том числе университета «Дубна», которые готовят специалистов для высокотехнологичных отраслей. Приветствуя молодежь, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев отметил, что сегодня на площадке ведут деятельность свыше 160 наукоемких компаний, выпускающих продукцию, которая обеспечивает технологический суверенитет страны.

"Мы надеемся, что здесь вы сможете увидеть и оценить масштабы развития территории, понять глубину своих желаний в будущей профессии, определитесь с направлениями деятельности, где хотите проявить свой талант. Нам очень нужны высококвалифицированные специалисты, которые смогут реализовать свой потенциал в команде ОЭЗ, обеспечивать работу инновационных предприятий на благо страны, региона и наукограда Дубна",— подчеркнул руководитель.

Генеральный директор АО «ГосМКБ „Радуга“ Сергей Богатиков акцентировал внимание на том, что участие в „ярмарке“ ведущих российских университетов и институтов позволит молодым людям получить больше информации при выборе профессии и выразил надежду, что она будет связана с аэрокосмическим комплексом. А региональный координатор Корпоративного университета развития образования Наталья Баранникова высказала уверенность в том, что мероприятие будет способствовать популяризации научных и инженерных специальностей среди молодежи.

В ходе общения на специально подготовленной выставке представители университетов презентовали факультеты вузов, рассказали об условиях обучения и возможностях дальнейшего карьерного роста. Особое внимание уделялось преимуществам трудоустройства на инновационные предприятия отрасли. О таких предприятиях и созданной для их развития инфраструктуре будущие специалисты узнали во время обзорных экскурсий по площадке ОЭЗ «Дубна» и посещения Музея крылатых ракет ГосМКБ «Радуга».

Кроме знакомства ребят с карьерными и образовательными возможностями вузов, в этот день АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ за подписью генерального директора Антона Афанасьева заключены важные для успеха кадровой политики документы: соглашение о сотрудничестве в области кооперации, образования, науки, в том числе в профориентационной сфере, с АО „ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка», а также трехстороннее соглашение о партнерстве с ГАОУДПО Московской области «Корпоративный университет развития образования» и Управлением народного образования администрации г. о. Дубна региона. Документы станут важной ступенью для расширения совместных проектов, обмена опытом и интеграции образовательных программ с реальными производственными задачами.

II Всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения» будет проходить в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» в течение четырех дней. Ее участники, в том числе молодые инженеры и ученые, обменяются знаниями, опытом, займутся поиском решений актуальных задач образования, науки, передовых технологий для развития индустриального потенциала страны.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.