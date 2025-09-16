В ОЭЗ «Дубна» расширили производство аромадиффузоров

Компания «Эйс Технологии», резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», расширила действующее производство по выпуску ароматических диффузоров, а также комплектующих к ним. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к существующему производственному корпусу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Объем инвестиций в расширение производства компании «Эйс Технологии» составил почти 150 млн рублей. Всего на предприятии создано 18 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Эйс Технологии» разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Основным продуктом являются автоматические ароматические диффузоры или аромамашины, а также комплектующие к ним, в том числе картриджи с ароматической жидкостью.

«Общая площадь производственного комплекса «Эйс Технологии» на территории нашей площадки достигла 2,79 тыс. кв. м. То, что резиденты продолжают расширятся, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате, созданном на территории нашей ОЭЗ», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.