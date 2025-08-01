В ОЭЗ «Дубна» прошла завершающая программа «Технологическое предпринимательство»

В ОЭЗ «Дубна» прошел завершающий модуль программы «Технологическое предпринимательство», организованной управляющей компанией совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области. Всего в обучающем курсе очно и по ВКС методы повышения предпринимательской квалификации осваивали 30 участников, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Обучающая программа рассчитана на руководителей и специалистов компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», других предприятий наукограда и подмосковного региона, стремящихся активно развивать инновационные направления деятельности с использованием господдержки и преференций, предоставляемых инвесторам подобных площадок. Ее цель — повысить компетенции, необходимые для профессиональной деятельности слушателей по применению навыков технологического предпринимательства.

На базе образовательного центра особой экономической зоны, инициатором создания которого выступил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев, повышали свою квалификацию и делились опытом предпринимательской деятельности представители управляющей компании ОЭЗ, инвесторов „Бетарен Фарма“, „Икс Ред Групп“, „НПК „Дедал“, „С-Компонент Дубна“, „Вебби“, „Окей Вижен Технологии“, „АКСИОМ-АТМ“, „Новые Технологии“ и Наноцентра „Дубна“, а также слушатели еще шести подмосковных компаний, администрации городских округов Красногорск и Раменский, Торгово-промышленной палаты Дубны.

«Образовательные программы повышения квалификации предпринимателей явля ются одним из ключевых этапов развития инновационного бизнеса. Такие мероприятия помогают участникам не только расширить собственные знания и навыки, но и формируют основу для успешного внедрения новых технологий, создания еще большего числа малых технологических компаний. Рады, что в обучении приняли участие не только наши резиденты, но и представители других подмосковных компаний. Мы считаем, что именно развитие предпринимательских компетенций является залогом роста инновационной экономики региона, поэтому продолжим поддерживать инициативы, способствующие развитию технологического предпринимательства», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

В течение трех недель участники программы слушали лекции по трем модулям. Темы касались нормативно-правовых аспектов технологического предпринимательства и мер господдержки, изучения методик повышения капитализации компаний и управления результатами интеллектуальной деятельности, а также подготовки заявки на получение статуса малой технологической компании. Этот статус, с включением в реестр МТК Минэкономразвития России, необходим компаниям для конкурентного преимущества при конкурсных отборах на получение господдержки — грантов, субсидий, иных преференций от банков и других финансовых организаций, различных фондов федерального и регионального уровня.

Лекции слушателям читали опытные эксперты — представители Фонда содействия инновациям, АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», Фонда развития промышленности региона, Гарантийного фонда Подмосковья, особой экономической зоны «Дубна» и других организаций.

В этот день также прошел мастер-класс по подаче заявки на получение статуса малой технологической компании с участием резидента ОЭЗ компании «С-Компонент»: «Для нас важен статус МТК, потому что планируем активно развивать деятельность на территории особой экономической зоны — сейчас строим вторую очередь завода и компании необходима поддержка государства», — подчеркнул генеральный директор ООО «С-Компонент» Олег Куль.

Результатом участия в дополнительной профессиональной программе «Технологическое предпринимательство» стала защита заявок на получение статуса малой технологической компании. Успешно обосновали заявки 15 слушателей. Следующим этапом станет подача заявок для статуса МТК с утверждением в Минэкономразвития России. Это даст высокотехнологичному бизнесу преимущества при получении мер господдержки, а значит, откроет новые возможности для привлечения инвестиций и партнеров, существенного укрепления позиций на рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.