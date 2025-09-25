В ОЭЗ «Дубна» построят новое производство медицинского оборудования

На территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» появится производство медицинского оборудования и сопутствующих товаров. Инвестпроект реализует компания «МедТехПлюс». Соглашение о реализации проекта было подписано управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» и инвестором на III международном форуме особых экономических зон, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «МедТехПлюс» реализует инвестпроект, в рамках которого на территории ОЭЗ «Дубна» появится новое производство важнейшего медицинского оборудования площадью 3 тыс. кв.м. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. Компанией будет создано 35 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной выпускаемой продукцией компании станут расходные материалы для медицинских изделий и медицинские изделия для респираторной медицины и ИВЛ.

На своем производстве ООО «МедТехПлюс» планирует внедрить международный стандарт ISO 13485, регламентирующий качество продукции медицинского назначения.

«В ОЭЗ «Дубна» активно развиваются проекты, направленные на производство медицинских технологий и оборудования. На данный момент на этих направлениях специализируется 45 компаний. В рамках подписанного соглашения новый проект запустит компания «МедТехПлюс»: предприятие займется выпуском медоборудования и расходных материалов. Для реализации проекта инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью порядка 0,6 га», — отметил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов.

На Международном форуме ОЭЗ-2025 подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон. Подмосковная ОЭЗ «Дубна» вошла в число наиболее эффективных площадок и заняла второе место в рейтинге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.