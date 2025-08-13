В ОЭЗ «Дубна» появился новый IT-резидент

Компания «ДжетЛенд» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна» в Московской области. Компания будет заниматься разработкой, внедрением и сопровождением технических решений для финансирования бизнеса на собственной IT-платформе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В ОЭЗ „Дубна“ сформировался крупный IT-кластер, который сегодня насчитывает уже более 40 компаний. Новый резидент, ООО „ДжетЛенд“, планирует инвестировать в реализацию своего проекта 23,3 млн рублей. Компания создаст 24 рабочих места», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» новый резидент будет заниматься развитием инвестиционной интернет-платформы, которая специализируется на финансировании малого и среднего бизнеса напрямую физическими, юридическими лицами и институциональными инвесторами. Через интернет-платформу «ДжетЛенд» инвесторы смогут вложить свои средства в проекты МСП за счет покупки доли в бизнесе. На данный момент, по информации компании «ДжетЛенд», отечественных аналогов краудинвестинга для проектов МСП в России нет.

На текущий момент объем фактических инвестиций IT-компаний на территории ОЭЗ «Дубна» составляет порядка 21 млрд рублей. На предприятиях этого сектора создано почти 1000 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.