В ОЭЗ «Дубна» открылся новый высокотехнологичный таможенный комплекс

В рамках II Международного форума особых экономических зон на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыт высокотехнологичный таможенный комплекс. Он имеет важное значение в формировании положительного инвестиционного имиджа Подмосковья, направленного на привлечение в регион наукоемкого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участие в церемонии открытия приняли генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук и начальник Госпавтоинспекции Дубны Денис Захарченко.

«Дубна» — крупнейшая в России особая экономическая зона по числу резидентов. Ежегодно подмосковная бизнес-площадка занимает лидерские позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ страны и демонстрирует самые высокие показатели эффективности. С 2020 года выручка ее резидентов выросла в 4 раза и по прогнозам в 2024 году достигнет почти 75 млрд руб., а число созданных рабочих мест сегодня превышает 8 400.

Планы, которые руководство ставит перед командой для дальнейшего развития федерального проекта, еще более масштабны. Перспективу обрисовал в приветственном слове к гостям и участникам форума генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что ежегодно число резидентов ОЭЗ пополняют 12 новых высокотехнологичных компаний (6 из которых строят собственные объекты), на предприятия трудоустраиваются порядка тысячи сотрудников, общая численность работающих на территории ОЭЗ к 2033 году составит свыше 15 тысяч человек. По словам руководителя, рост объема производства, который демонстрируют компании-резиденты, уже кратно увеличил количество разрешений на ввоз и вывоз с территории оборудования, сырья и комплектующих.

«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. Освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе оборудования на территорию ОЭЗ позволяет экономить до 20% его стоимости, что ускоряет запуск производств и снижает себестоимость конечной продукции, повышая ее конкурентоспособность, а отсрочка в уплате таможенных платежей при ввозе импортного сырья дает возможность планировать и перераспределять в краткосрочном периоде операционные расходы — неоспоримое преимущество перед конкурентами. С открытием нового таможенного комплекса контроль в полном объеме, с применением самых современных технических средств будет осуществляться в правобережье, сделает работу резидентов более комфортной и сыграет особую роль в формировании положительного инвестиционного имиджа Подмосковья, направленного на увеличение числа инвесторов», — отметил Афанасьев.

Новый таможенный комплекс включает в свою структуру здание автомобильного контрольно-пропускного пункта, бокс досмотра транспортных средств площадью почти 900 квадратов, пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузного транспорта. Комплекс обеспечивает полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления поступающих и отправляемых грузов.

О преимуществах для резидентов рассказал и начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук. Он отметил, что сегодня таможенный пост, пополнившийся новым объектом, — один из самых современных высокотехнологичных комплексов в России. Для реализации проектов резидентов здесь используются новейшие разработки в области таможенных услуг, систем безопасности и средств идентификации, специалисты применяют передовые информационные технологии, которые помогают сократить время производимых операций, упростить логистику и сам процесс таможенных процедур.

«Сегодня у нас есть представители разных экономических зон, но я всегда говорил, что наша самая лучшая. Темп, который сегодня взяли руководитель и команда, заслуживает уважения. Неоднократно в правительстве мы слышим о том, что губернатор всегда дает самую высокую оценку нашей особой зоне. Открытие таможенного поста — очередная ступенька, для того чтобы мы были быстрее, сильнее ярче. А это определенные обязательства и повышенные требования: считаю, что с ними и Вы, и ваша команда успешно справляются», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Современный комплекс на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» не только сконцентрирует на себе всю работу с грузами, которые необходимы резидентам для разработок и производства импортозамещающей продукции. Помимо удобства для инвесторов, его открытие стало важным событием и в жизни наукограда Дубна: снята нагрузка с транспортной инфраструктуры города. «Таможня дает добро!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.