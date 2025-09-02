В ОЭЗ «Дубна» новый резидент наладит производство спецтехники

сегодня в 14:46

Компания «ПСМ-ДСТ. НОВАЯ ТЕХНИКА» создаст в ОЭЗ «Дубна» промышленное производство спецтехники и комплектующих к ней. Компания уже приступила к проектированию административно-производственного корпуса, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект компании «ПСМ-ДСТ. НОВАЯ ТЕХНИКА» составят 420 млн рублей. К строительным работам инвестор планирует приступить в начале следующего года. На предприятии будет создано не менее 150 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания будет выпускать разные виды погрузчиков и спецтехники на модульной платформе, предназначенной для дистанционного и автономного выполнения различных работ в труднодоступных районах. Также инвестор планирует запустить производство комплектующих и уникальных гидравлических коптеров.

«Мы планируем выпускать в год 120 единиц спецтехники, в том числе колесный погрузчик, экскаватор-погрузчик, гусеничный мини-погрузчик, другую технику, 12 тыс. комплектующих и 120 единиц гидравлических беспилотных летательных аппаратов», — рассказал генеральный директор ООО «ПСМ-ДСТ. НОВАЯ ТЕХНИКА» Константин Петров.

Компания рассчитывает увеличить долю отечественной продукции данного сегмента и повысить ее конкурентоспособность на рынке за счет применения современных технологий, автоматизации производства и оптимизации затрат, как резидента особой экономической зоны «Дубна».

«Проект будет реализован на территории IV очереди левобережной площадки ОЭЗ «Дубна». Общая площадь нового объекта составит почти 7,3 тыс. кв. м, запуск производства запланирован на первый квартал 2027 года», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.