В ОЭЗ «Дубна» начнут производить медицинское оборудование

сегодня в 16:07

Компания «Медмос-МТ» стала новым резидентом подмосковной особой экономической зоны «Дубна». На территории ОЭЗ «Дубна» компания займется разработкой и производством медицинского оборудования для целенаправленного регулирования температуры тела человека. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции в реализацию проекта составят 30 млн рублей. На предприятии будет создано около 15 рабочих мест для жителей Дубны», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый резидент ОЭЗ «Дубна» планирует разрабатывать и производить терморегулирующее устройство «Гипотерм». Такое оборудование применяется в различных областях медицины — неврологии, кардиологии, травматологии, неонатологии, например, при выхаживании новорожденных, перенесших асфиксию в родах. Конфигурация устройства позволяет проводить сеанс одновременно двум пациентам.

Целенаправленное регулирование температуры — это метод лечения, основанный на искусственном снижении/нормализации/повышении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 800 единиц медицинского оборудования поставили в медорганизации региона с начала 2022 года.