В ОЭЗ «Дубна» будут производить почти 1 млрд шприцев и игл ежегодно

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» в 2024 году увеличил годовой объем выпускаемой продукции на 15%. После модернизации производственные мощности компании позволяют производить 450 млн шприцев и 500 млн игл в год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Об увеличении производственных мощностей предприятия рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке Международного форума ОЭЗ-2024.

«Производственные мощности предприятия, расположенного на территории ОЭЗ «Дубна», позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году в ОЭЗ «Дубна». В запуск производства и последующую модернизацию компания инвестировала более 3 млрд рублей. Сейчас это предприятие, которое специализируется на производстве трехкомпонентных шприцев полного цикла — от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», — отметила Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день свои изделия производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптечные сети не только по всей России, но и в страны СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды проводимых инъекций, а также инсулиновые и туберкулиновые инъекции и вакцинацию.

Производство компании «Паскаль Медикал» не зависит от внешних факторов. Так, в этом году компания полностью перешла на отечественное сырье. Помимо производственной площадки, на территории ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», большая камера стерилизация и современный складской комплекс.

«Мы помогаем нашей стране быть независимой от внешних факторов. Сейчас мы остро ощутили, как важно иметь производство здесь, в России. И речь идет не только о поступлениях в бюджет, а в целом об экономической безопасности. Мы увидели, насколько хрупкими могут быть международно-экономические связи, насколько уязвима медицина, а когда все производственные цепочки находятся внутри страны, то и беспокоиться не о чем. Мы можем работать в любых условиях и обеспечивать наши больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам», — подчеркнул генеральный директор компании «Паскаль Медикал» Максим Сарманов.

Производство «Паскаль Медикал» на территории ОЭЗ «Дубна» соответствует международным стандартам качества. Все линии оснащены современными станциями непрерывного машинного контроля, что обеспечивает высокое качество и безопасность выпускаемой продукции. Многие технологические решения — уникальны, и применяются только здесь. Так, например, тут производят шприцы с двумя иглами: одна игла с плоской заточкой применятся для набора лекарства, а вторая — острая — для инъекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.