В Одинцово предприниматели обсудили развитие бизнеса на встрече «ОПОРЫ РОССИИ»
Фото - © Компания «АудитФинанс»
В Одинцово 21 января прошла встреча местных предпринимателей, организованная областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Участники обменялись опытом, обсудили проблемы и перспективы развития бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Встреча собрала активных членов предпринимательского сообщества, новичков и потенциальных кандидатов. В ходе мероприятия участники делились опытом ведения бизнеса, обсуждали цели и сложности, с которыми сталкиваются в работе.
Особое внимание уделили обмену мнениями о страхах и сомнениях, возникающих при открытии и развитии собственного дела. Атмосфера встречи отличалась живым и заинтересованным общением.
Важной частью стала дискуссия о перспективах бизнеса в ближайшем будущем. Обсуждались правовые вопросы и инструменты, необходимые для развития предпринимательства в современных экономических условиях.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.
«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.