В Одинцово предприниматели обсудили развитие бизнеса на встрече «ОПОРЫ РОССИИ»

Встреча собрала активных членов предпринимательского сообщества, новичков и потенциальных кандидатов. В ходе мероприятия участники делились опытом ведения бизнеса, обсуждали цели и сложности, с которыми сталкиваются в работе.

Особое внимание уделили обмену мнениями о страхах и сомнениях, возникающих при открытии и развитии собственного дела. Атмосфера встречи отличалась живым и заинтересованным общением.

Важной частью стала дискуссия о перспективах бизнеса в ближайшем будущем. Обсуждались правовые вопросы и инструменты, необходимые для развития предпринимательства в современных экономических условиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.