В Одинцово построят новый гостиничный комплекс

сегодня в 13:15

Компания «Солнечное» получила от Московской области в аренду земельный участок в Одинцовском округе для реализации инвестпроекта по строительству гостиничного комплекса. Участок был передан инвестору по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект компании «Солнечное» составят 335 млн рублей. В гостиничном комплексе, который планируется запустить в 2028 году, будет создано 80 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации инвестпроекта компании «Солнечное» был передан земельный участок общей площадью 4,7 га. На территории участка компания построит гостиничный комплекс «Загородный клуб Б.О.Р. 495». В рамках проекта инвестор построит главный корпус гостинцы на 20 номеров, 8 отдельно стоящих домов, ресторан и административно-хозяйственные здания. Также проектом подсмотрено создание парковочных мест.

Подобрать земельный участок в Московской области, который доступен для реализации инвестпроектов, без проведения торгов, можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.