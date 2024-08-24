В новый санкционный список США попали более 30 петербургских компаний
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Америка в очередной раз расширила санкции в отношении России, в новый список попали 400 физических и юридических лиц, в том числе более 30 петербургских компаний, которые работают в высокотехнологичной сфере производства, сообщает газета «Петербургский дневник».
Под санкциями оказалась группа компаний, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Речь идет в том числе об ООО «ЦРТ-Инновации» и ООО «ЦРТ-Софт».
АО «Завод „Реконд“», специализирующийся на производстве элементов электронно-компонентной базы, тоже теперь под санкциями.
Разработчики программного обеспечения — ООО «Софт Плюс», ООО «Клаудран» и ООО «Диджитал Комплаенс» — также вместе с другими высокотехнологическими производителями оказались связаны новыми американскими санкциями.