В новый санкционный список США попали более 30 петербургских компаний

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США ввели санкции против более 30 петербургских компаний в сфере производства

Америка в очередной раз расширила санкции в отношении России, в новый список попали 400 физических и юридических лиц, в том числе более 30 петербургских компаний, которые работают в высокотехнологичной сфере производства, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Под санкциями оказалась группа компаний, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Речь идет в том числе об ООО «ЦРТ-Инновации» и ООО «ЦРТ-Софт».

АО «Завод „Реконд“», специализирующийся на производстве элементов электронно-компонентной базы, тоже теперь под санкциями.

Разработчики программного обеспечения — ООО «Софт Плюс», ООО «Клаудран» и ООО «Диджитал Комплаенс» — также вместе с другими высокотехнологическими производителями оказались связаны новыми американскими санкциями.