В Новосибирскую область поступило более 1000 тонн хурмы из Узбекистана
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Этой осенью Новосибирская область и Узбекистан заключили соглашение о поставках хурмы. Импортером выступил российский регион, сообщает АБН24.
Согласно информации от пресс-службы Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, с начала сентября в Новосибирскую область из Узбекистана было ввезено 1 004 тонны хурмы. Продукция была отправлена 70 партиями после проведения фитосанитарного контроля. В ходе проверки нарушений законодательства не было выявлено.
Вся необходимая документация была подготовлена и одобрена, а товар распределен по торговым точкам в Новосибирской области.
Обычно поставки хурмы начинаются в начале осени, при этом наибольшее увеличение объемов происходит в октябре. Пик спроса наблюдается в конце сентября, и интерес к этой ягоде сохраняется на протяжении всего сезона.