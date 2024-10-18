В Новосибирскую область поступило более 1000 тонн хурмы из Узбекистана

Согласно информации от пресс-службы Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, с начала сентября в Новосибирскую область из Узбекистана было ввезено 1 004 тонны хурмы. Продукция была отправлена 70 партиями после проведения фитосанитарного контроля. В ходе проверки нарушений законодательства не было выявлено.

Вся необходимая документация была подготовлена и одобрена, а товар распределен по торговым точкам в Новосибирской области.

Обычно поставки хурмы начинаются в начале осени, при этом наибольшее увеличение объемов происходит в октябре. Пик спроса наблюдается в конце сентября, и интерес к этой ягоде сохраняется на протяжении всего сезона.