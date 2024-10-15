В новое подмосковное производство одежды инвестируют более 500 млн рублей

Компания ООО «ЕГЛЕГПРОМ» планирует увеличить производственные мощности за счет строительства на территории городского округа Егорьевск нового предприятия по производству женской одежды. Для реализации инвестпроекта по расширению производства компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 510 млн рублей. Завершить строительство и ввести производственно-складской комплекс в эксплуатацию компания планирует во II квартале 2027 года. Для жителей региона на новом предприятии будет создано более 260 новых рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует построить производственно-складской комплекс площадью 24 тыс. кв. метров. Для реализации данного проекта предоставлен в аренду муниципальный земельный участок площадью 5 гектаров по льготной ставке 1 рубль в год.

Компания «ЕГЛЕГПРОМ» входит в группу компаний CHARUEL, которая производит женскую одежду более 25 лет. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1,5 тыс. моделей в год. Свою продукцию компания реализует через собственную сеть розничных магазинов в России и за рубежом. В рамках реализации проекта компания планирует запустить производство продукции, аналогичной той, которая в настоящее время выпускается под брендами CHARUEL и CALISTA: футболки, майки, платья, блузки, брюки, юбки, костюмы, пальто, куртки, ветровки, плащи и т. д.

На сегодняшний день производственные мощности предприятия не позволяют удовлетворить имеющийся спрос на продукцию. Запуск новой площадки позволит значительно увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Для пошива одежды, как и сейчас, будут использоваться преимущественно натуральные ткани — кашемир, шерсть, шелк, хлопок, лен, а также натуральная кожа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.