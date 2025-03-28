В Норвегии стоимость трески сравнялась с говяжьей вырезкой
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Стоимость трески в Норвегии практически сравнялась с говяжьей вырезкой. В дальнейшем она будет продолжать расти, сообщает «МК» со ссылкой на экспертов.
Согласно данным Норвежской ассоциации рыболовства, килограмм свежей трески с судна будет стоить семь долларов или 74,32 норвежских крон. За год цена на продукт увеличилась на 35%.
Свежее филе трески в Норвегии обойдется в 24 доллара за килограмм. В 2024 году цена была ниже — 13,5 долларов за такое же количество.
Цена трески выросла из-за двойного снижения квот в Норвегии, а также ежегодной миграции рыбы на север.