В Нижегородской области наладят инновационное производство жирных спиртов
Синтетические высшие жирные спирты начнут производить под Нижним Новгородом
В Нижегородской области запустят новейшее производство синтетических высших жирных спиртов, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Соответствующее соглашение заключили в рамках конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде.
Сторонами договора стали группа компаний «Норкем» и нижегородский научно-образовательный центр. По словам замгубернатора региона Андрея Саносяна, региональные власти посодействуют инвестору в запуске свежего производства.
Высшие жирные спирты входят в состав бытовых моющих средств. Они применяются, кроме прочего, в нефтедобывающей, горнодобывающей, химической промышленностях и строительстве.