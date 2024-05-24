В Нижегородской области наладят инновационное производство жирных спиртов

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Соответствующее соглашение заключили в рамках конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде.

Сторонами договора стали группа компаний «Норкем» и нижегородский научно-образовательный центр. По словам замгубернатора региона Андрея Саносяна, региональные власти посодействуют инвестору в запуске свежего производства.

Высшие жирные спирты входят в состав бытовых моющих средств. Они применяются, кроме прочего, в нефтедобывающей, горнодобывающей, химической промышленностях и строительстве.