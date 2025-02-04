В Нижегородской области наблюдается острая нехватка кадров

На XXX отчетно-выборной конференции НОСОП «Облсовпроф» заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал о том, что в регионе 420 тыс. жителей трудоспособного возраста не работают официально, сообщает ИА «Время Н» .

«Довольно много людей, которые, находясь в трудоспособном возрасте, легально не трудоустроены. То есть они либо заняты в „сером“ сегменте, либо не работают вообще», — отметил он.

В Нижегородской области, как и в других регионах, наблюдается острый дефицит рабочей силы — по текущим данным, в этом регионе имеется 60 тыс. открытых вакансий. Спрос на трудовом рынке значительно превышает предложение.

Тем не менее, количество безработных по сравнению с прошлым годом уменьшилось. На данный момент в регионе практически нет людей, которые бы считались безработными. На конец 2024 года в официальных списках оставалось около 600 человек, заключил Поляков.