сегодня в 16:08

В Наро-Фоминском округе расширили теплицы для нового урожая ягод

Три новые круглогодичные теплицы ввели в эксплуатацию в Наро-Фоминском округе, где выращивают клубнику, малину и ежевику. Первый урожай 2026 года планируют получить раньше начала сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии сельскохозяйственного сезона первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов посетил предприятие «Гринфилдс-Агро». На рабочем совещании обсудили производственные планы на 2026 год и дальнейшее развитие импортозамещения в сфере ягодной продукции.

С начала года на предприятии ввели в эксплуатацию три круглогодичные теплицы. Современные технологии позволяют получать урожай значительно раньше традиционных сроков, поэтому клубника, малина и ежевика скоро поступят в продажу.

В прошлом сезоне хозяйство собрало 550 тонн ягод. В компании рассчитывают увеличить объемы производства и укрепить позиции местной продукции на рынке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.