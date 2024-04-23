В Мытищах запускают производственно-складской корпус на льготной земле

В действующем производственно-складском комплексе «Технопарк «Пирогово», расположенном в городском округе Мытищи, компания ООО «ИТП Логистик» завершила строительство и запускает новый производственно-складской корпус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Инвестпроект предусматривает создание в общей сложности 5 новых производственно-складских комплексов для размещения производственных компаний МСП.

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в рамках расширения технопарка ООО «ИТП Логистик» построит пять производственно-складских комплексов общей площадью более 7 тыс. кв. метров.

«Они включают 12 производственно-складских блоков с административными помещениями, 12 погрузочно-разгрузочных зон, также проект предусматривает оборудование твердых покрытий для складирования грузов и проезда техники. Один из пяти комплексов введен в эксплуатацию, один на стадии строительства, по оставшимся трем ведется проектирование. Инвестиции в рамках проекта составят почти 250 млн рублей», — отметила зампред.

Земельный участок под реализацию масштабного проекта был предоставлен компании на льготных условиях и по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Площадь земельного участка, предоставленного под расширение технопарка, составляет 2,3 га. Ожидается, что проект будет завершен ближе к концу 2030 года.

Подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.