В Мытищах увеличат площадь технопарка

Технопарк «Пирогово», расположенный в подмосковном г.о. Мытищи, будет увеличен на 4,3 тыс. кв.м. в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для реализации проекта компании «ИТП-ЛОГИСТИК» был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «ИТП-ЛОГИСТИК» реализует масштабный инвестиционный проект в Мытищах. Для его реализации инвестору был предоставлен земельный участок площадью2,3 га без проведения торгов. В рамках проекта будет создан технопарк «Пирогово». Первая и вторая очереди общей площадью порядка 3-х тысяч кв. м уже запущены. Сейчас инвестор получил разрешение на строительство следующих трех очередей производственно-складских корпусов технопарка площадью более 4,3 тыс. кв.м. Общая сумма инвестиций в проект прогнозируется в объеме более430 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что плановый срок запуска в эксплуатацию новых объектов — 2028 год.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут онлайн на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.