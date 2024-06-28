В Мытищах прошла встреча администрации и предпринимателей

Проблему кадров для промышленности и бизнеса обсудили в Московской области

Проблему привлечения молодых кадров для промышленности и бизнеса обсудили в Мытищах Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Встреча с местным Союзом промышленников и предпринимателей состоялась в администрации округа. Главной ее темой стало привлечение выпускников мытищинских ВУЗов, колледжей на предприятия городского округа.

«Важное направление нашей кадровой политики — это привлечение молодых специалистов на мытищинские промышленные предприятия и консолидация всех, кто занимается производством и предпринимательством, — подчеркнул председатель Союза промышленников и предпринимателей г. о. Мытищи Юрий Казанов.

О профориентационной работе и подготовке будущих профессионалов рассказали представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа. Было отмечено, что для ребят организуют экскурсии на потенциальные места работы, часто такие мероприятия проводятся с участием родителей.

«Руководители наших предприятий также должны задуматься о мерах поддержки молодежи. Это будет дополнительной мотивацией для начинающих специалистов», — поделилась мнением первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.