В Мытищах прошла встреча администрации и предпринимателей
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Проблему привлечения молодых кадров для промышленности и бизнеса обсудили в Мытищах Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Встреча с местным Союзом промышленников и предпринимателей состоялась в администрации округа. Главной ее темой стало привлечение выпускников мытищинских ВУЗов, колледжей на предприятия городского округа.
«Важное направление нашей кадровой политики — это привлечение молодых специалистов на мытищинские промышленные предприятия и консолидация всех, кто занимается производством и предпринимательством, — подчеркнул председатель Союза промышленников и предпринимателей г. о. Мытищи Юрий Казанов.
О профориентационной работе и подготовке будущих профессионалов рассказали представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа. Было отмечено, что для ребят организуют экскурсии на потенциальные места работы, часто такие мероприятия проводятся с участием родителей.
«Руководители наших предприятий также должны задуматься о мерах поддержки молодежи. Это будет дополнительной мотивацией для начинающих специалистов», — поделилась мнением первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.
«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.