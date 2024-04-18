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В Мытищах депутаты уточнили бюджет на плановый период 2025 и 2026 годов

На повестке очередного, семьдесят третьего, заседания окружного совета депутатов, состоявшегося 18 апреля, рассмотрено несколько вопросов. В том числе уточнен бюджет городского округа Мытищи на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно уточнениям, бюджет по доходам в текущем году составит 23 млрд 619 млн 762,9 тыс. рублей.

По словам председателя совета депутатов Андрея Гореликова, внесение уточнений в бюджет — это необходимость, которая позволяет корректировать не только поступления и расходование бюджетных средств, но и их направление на выполнение тех или иных программ.

Народные избранники утвердили также внесение изменений в генеральный план городского округа Мытищи, Правила благоустройства территории округа и еще в целый ряд положений.

Руководитель окружной контрольно-счетной палаты Павел Седойкин представил отчет о работе в 2023 году, отметив, что ведомство значительно улучшило свои позиции по отношению к 2023 году. Павел Сергеевич поблагодарил депутатов за совместную работу.

«Сотрудниками контрольно-счетной палаты проведено большое количество комплексных контрольных мероприятий, — подчеркнул Андрей Гореликов. — Проверено использование более 4 миллиардов бюджетных средств, по результатам проверок ведутся работы по выявленным нарушениям», — уточнил Павел Седойкин.

Следующее заседание совета депутатов пройдет 16 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.