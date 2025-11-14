В Мурманской области взлетели цены на лук

За неделю в Мурманской области лук подорожал на 4%

За неделю в Мурманской области отмечен рост цен на ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, сообщает Nord-News .

Наиболее заметно увеличилась стоимость репчатого лука (на 3,9%), свежей белокачанной капусты (на 2,3%), гречневой крупы (на 2,2%), куриных яиц (на 2,1%) и свежей моркови (на 2,0%). Также зафиксировано небольшое повышение цен на баранину — на 1% и цельное пастеризованное питьевое молоко с жирностью от 2,5% до 3,2% — на 0,8%.

Самое значительное снижение цен произошло на сахар, картофель и пшеничную муку — 2,7%, 1,2% и 0,6% соответственно.

По данным Мурманскстата, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Мониторинг стоимости осуществлялся не только в Мурманске, но также в городах Апатиты и Североморск.

