В Можайском округе модернизировали предприятие по производству игрушек

Фото - © В Подмосковье модернизировали предприятие по производству игрушек/Яна Шаливская

сегодня в 04:55

В Подмосковье модернизировали предприятие по производству игрушек

Предприятие по производству мягких игрушек модернизировали в подмосковном Можайске, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предприятие почти 10 лет изготавливает уникальных котов, зайцев, собак и другие мягкие изделия. Здесь модернизировали производство и закупили новое оборудования.

«Недавно мы установили новый автоматический раскройный комплекс. Также приобрели ещё одну промышленную вышивальную машину. Новое оборудование помогает изготавливать более качественные заготовки для будущих игрушек и упрощает работу для сотрудников», — сообщил директор компании Алексей Бахарев.

Производство было запущено в 2015 году. Тогда здесь работало всего пять человек, которые упаковывали готовые игрушки из Китая. Спустя четыре года предприятие запустило полный цикл производства изделий. Сейчас в компании трудится 140 сотрудников.

Ассортимент продукции составляет более 1500 наименований и более 40 разноплановых коллекций.

В Московской области выработана система мер поддержки малого и среднего бизнеса, большим подспорьем в этом направлении стал региональный инвестпортал.

По словам главы региона Андрея Воробьева, с помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.