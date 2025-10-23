В Мособлдуму внесен проект бюджета Подмосковья на 2026–2028 годы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Бюджетная политика региона на ближайшие три года строится на принципах социальной ответственности, устойчивого развития и стратегической преемственности. Ключевые приоритеты — укрепление социальной защиты населения, повышение качества жизни, модернизация инфраструктуры и экономики, а также последовательная реализация национальных целей развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Общий объем доходов бюджета запланирован на 2026 год в размере 1,3 трлн рублей, на 2027 год — 1,5 трлн рублей, на 2028 год — 1,6 трлн рублей. Прогноз сформирован с учетом оценки доходного потенциала по итогам 2025 года и ключевых показателей социально-экономического развития Подмосковья.

В 2026 году собственные доходы бюджета ожидаются на уровне 1,2 трлн рублей, с ростом к плановым назначениям 2025 года на 7,3%. В структуре доходов бюджета Московской области 82% всех поступлений составляют федеральные налоги — налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы.

В 2026 году доходы бюджета от налога на доходы физических лиц запланированы в объеме 510 млрд рублей, что обусловлено положительной динамикой фонда заработной платы.

Прогнозируемый рост прибыли организаций региона в 2026 году на 12,4% позволяет спрогнозировать поступления налога на прибыль в размере 409 млрд рублей.

Поступления от акцизов в 2026 году составят 85 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета Московской области предусмотрен в размере 1,4 трлн рублей на 2026 год, 1,6 трлн рублей — на 2027 год и 1,7 трлн рублей — на 2028 год. Формирование расходов на плановый период осуществляется в рамках 20 государственных программ. Доля программных расходов в 2026 году составит 88% (более 1,2 трлн рублей) от общего объема бюджетных ассигнований.

Социальная политика, включая меры социальной поддержки, развития систем здравоохранения и образования, а также целенаправленной поддержки семей, материнства и детства, сохраняет статус приоритетного и крупнейшего по объему направления государственных расходов.

В рамках нового бюджетного цикла предусмотрены устойчиво высокие темпы строительства и реконструкции ключевых объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений, в том числе за счет масштабной модернизации и обновления их технической и диагностической базы.

Особое внимание будет уделено решению системных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Продолжится финансирование программ по формированию комфортной городской среды, благоустройству общественных пространств, сокращению аварийного жилищного фонда, а также развитию и модернизации региональной дорожно-транспортной инфраструктуры — все это направлено на повышение качества жизни граждан и устойчивое социально-экономическое развитие области.

Проект бюджета Московской области на 2026–2028 годы сформирован с дефицитом, уровень которого не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. Дефицит составит 6% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений в 2026 году; 5% — в 2027 году; 5% — в 2028 году.

Проект бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов сбалансирован по всем предусмотренным показателям. Плановая работа над документом начнется после его принятия к рассмотрению. До утверждения бюджета комитеты и фракции Московской областной думы внесут свои поправки. Кроме того, в рамках публичных слушаний свои предложения смогут подать и представители общественности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.