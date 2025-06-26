В Мособлдуме рассмотрели проект изменений бюджета Подмосковья на 2025 год

Министерство экономики и финансов Московской области представило на рассмотрение депутатов Мособлдумы проект изменений в закон о региональном бюджете на 2025 год и последующие два года. Документ предполагает необходимую корректировку основных параметров бюджета с учетом изменения доходных источников, размера дефицита, а также уточнение и перераспределение средств расходных статей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году доходы бюджета предлагается увеличить на 41 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 34 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 6 млрд рублей. Уточненный общий объем доходов прогнозируется в сумме 1 трлн 243 млрд рублей.

Расходы планируются с ростом на 102 млрд рублей и составят 1 трлн 360 млрд рублей.

Дефицит бюджета увеличится на 61 млрд рублей — на сумму остатков средств, не использованных на начало текущего года, и составит 117 млрд рублей.

Увеличение собственных доходов бюджета обусловлено позитивной динамикой поступлений по основным источникам. Налог на доходы физических лиц прогнозируется на уровне 446 млрд рублей, с ростом на 45 млрд рублей. Основой роста послужила динамика поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности, торговли и науки, обусловленная значительным увеличением фонда оплаты труда.

Размер планируемых поступлений от штрафов, санкций и возмещения ущерба вырос на 7 млрд рублей до 28 млрд рублей. Ключевой фактор — повышение суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения на 5 млрд рублей, связанное с изменением федерального законодательства.

Объем доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете запланирован с ростом на 7 млрд рублей до 20 млрд рублей, что обусловлено уровнем ключевой ставки Центробанка и динамикой фактических поступлений.

Плановые показатели по налогу на имущество организаций увеличены на 4 млрд рублей до 66 млрд рублей. На увеличение прогнозных поступлений повлиял пересмотр кадастровой стоимости, уточнение годовых деклараций и включение в налоговую базу новых объектов.

При этом прогнозируется некоторое снижение поступлений по отдельным налогам, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 31 млрд рублей до 400 млрд рублей (из-за переплат авансовых платежей), и упрощенной системе налогообложения — на 4 млрд рублей до 62 млрд рублей.

Расходы бюджета на реализацию государственных программ Московской области в целом возрастут в 2025 году на 92 млрд рублей и составят 1 трлн 235 млрд рублей.

В числе наиболее крупных направлений роста расходов за счет собственных средств бюджета можно отметить:

дорожный фонд увеличен на 31 млрд рублей;

17,4 млрд рублей дополнительно предусмотрено на организацию транспортного обслуживания населения;

17,4 млрд рублей будут направлены на сферу ЖКХ, в том числе на строительство и капремонты объектов ЖКХ, приобретение спецтехники для ресурсоснабжающих организаций, поддержку отрасли обращения с отходами;

дополнительно 9,2 млрд рублей заложено на ремонты и оснащение учреждений здравоохранения, межбюджетный трансферт ОМС;

на 4,9 млрд рублей в целом увеличены расходы на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Прогнозируемый размер государственного долга Московской области на 1 января 2026 года составит 272 млрд рублей, что эквивалентно 23,7% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Основу долгового портфеля составляют бюджетные кредиты (66%, или 179 млрд рублей); кроме того, в его структуре присутствуют государственные ценные бумаги (25%) и коммерческие заимствования (9%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.