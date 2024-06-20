В Мособлдуме представили проект изменений бюджета Подмосковья на 2024 год

Министерство экономики и финансов Подмосковья представило проект изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», сообщает пресс-служба ведомства.

Корректировки в бюджет региона подготовлены для уточнения его основных параметров с учетом изменения доходных источников, дефицита бюджета и расходов.

Согласно законопроекту, общий объем доходов Московской области на 2024 год увеличивается на 44 млрд рублей до 1 трлн 70 млрд рублей. Расходы планируются с ростом на 86 млрд рублей до 1 трлн 154 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличится на 42 млрд рублей и составит 85 млрд рублей.

Рост собственных доходов бюджета обеспечивается положительной динамикой поступлений по основным источникам. Налог на доходы физических лиц прогнозируется на уровне 337 млрд рублей, с ростом на 23 млрд рублей с учетом увеличения выплат работодателями предприятий обрабатывающей промышленности, торговли и финансового сектора, а также предварительных итогов декларационной кампании за 2023 год.

Уровень доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете запланирован с ростом на 5 млрд рублей до 9 млрд рублей, что обусловлено увеличением доли Московской области в общем объеме остатков на едином казначейском счете и роста ключевой ставки Центробанка.

Увеличены плановые показатели по прочим неналоговым доходам — на 1 млрд рублей до 2 млрд рублей, в связи с ростом поступлений средств за изменение вида разрешенного использования земельных участков.

Расходы бюджета на реализацию государственных программ Московской области в целом возрастут в 2024 году на 67 млрд рублей и составят 1 трлн 20 млрд рублей. Наибольший рост приходится на госпрограммы: «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры» (увеличение на 36 млрд рублей до 144 млрд рублей); «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (на 23 млрд рублей до 158 млрд рублей), «Здравоохранение Подмосковья» (на 13 млрд рублей до 168 млрд рублей), «Социальная защита населения Московской области» (на 12 млрд рублей до 142 млрд рублей) и «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (на 12 млрд рублей до 45 млрд рублей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.