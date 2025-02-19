В Мособлдуме представили ключевые результаты работы бизнес-омбудсмена в 2024 году

В комитете по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы прошло рассмотрение проекта ежегодного доклада регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Доклад представила исполняющая обязанности уполномоченного Наталья Чудакова, которая подвела итоги работы института бизнес-омбудсмена в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

Доклад содержит анализ ключевых тенденций в предпринимательской среде региона. Так, за минувший год уполномоченный рассмотрел 2 017 обращений предпринимателей, что продолжает тенденцию к снижению числа жалоб, наблюдавшуюся в 2023 году. Снижение связано с цифровизацией госуслуг и продлением моратория на проверки бизнеса, что позволило минимизировать количество споров с контрольно-надзорными органами.

Основными тематиками обращений в 2024 году стали нарушения со стороны правоохранительных органов, вопросы земельно-имущественных отношений, налогового администрирования, административные барьеры и проблемы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

Итоговое представление доклада состоится в марте на пленарном заседании Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.