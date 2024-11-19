В Москве завершилась работа первой Школы городской экономики

В столице подошла к концу работа первой Школы городской экономики, которая была организована комплексом экономической политики мегаполиса вместе с факультетом городского и регионального развития ВШЭ, прокомментирвоала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Участниками проекта стали студенты экономических факультетов пяти ведущих вузов столицы.

«Школа городской экономики является уникальным образовательным проектом, позволяющий студентам не только получить новые знания, но и примерить на себя роль городских экономистов, погрузиться в их повседневные задачи и узнать о работе из первых рук от экспертов, сформировавших свои знания годами практики», — рассказала заммэра.

Багреева дополнила, что такой опыт сможет дать возможность выпускникам вузов оперативнее ориентироваться на рынке занятости, а также станет еще одним преимуществом при их дальньйшем трудоустройстве.

Лекции были проведены заммэра Москвы Марией Багреевой, министром правительства Москвы, руководителем департамента информационных технологий города Эдуардом Лысенко, директором института Генплана Москвы Татьяной Гук, руководителем департамента финансовых технологий Банка России Станиславом Короп, руководителем Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Русланом Гончаровым, руководителем проектной группы факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Юрием Кульчицким, исполнительным директором Института городских инноваций Гуанчжоу (Китай) Николасом Ю, вице-президентом ГК «ЛАНИТ», управляющим директором компании «Норбит» Владимиром Вертоградовым и др.

На проведенных лекциях студенты узнали о пространственной структуре города и ее связи с экономическим развитием. Также им рассказали том, как цифровые сервисы способны влиять на экономику столицы, поделились нюансами работы с городскими данными, а также студенты изучили способы оценки экономической эффективности крупнейших столичных проектов.

«Важно, что слушатели школы получают возможность познакомиться с практикующими специалистами, лучше понять специфику их восприятия города, прочувствовать проблемы, стоящие в реальной жизни перед экспертами. Таким образом, школа помогает максимально приблизить компетенции, которые приобретают студенты в рамках образовательной программы, к запросам рынка труда. Не менее важный аспект — возможность вживую и в неформальной обстановке поговорить с ведущими экспертами, преподавателями, представителями органов власти. Это делает наши позиции ближе друг к другу и позволяет лучше понять основания, по которым принимаются те или иные решения», — добавил руководитель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Руслан Гончаров.

Практическая часть занятий была проведена в формате командного кейс-соревнования. Для кейса была определена территория в составе расположенного в районе Коммунарка ТиНАО. На второй день студенты провели комплексный анализ территории и составили план ее развития, а на третий - оценили экономические эффекты плана развития под руководством экспертов Аналитического центра Москвы. Победителем кейс-соревнования стал проект развития территории в формате кибердеревни. Жюри положительно оценили саму идею, выбор целевой аудитории и реалистичность расчетов.

«Студенты будут формировать наше будущее, поэтому чем больше усилий мы вложим в их образование и понимание трендов сейчас, тем лучших результатов достигнем в дальнейшем», — считает руководитель департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп.

Помимо этого, все участники лекций получили сертификаты и памятные призы.

Вице-президент ГК «ЛАНИТ», управляющий директор компании «Норбит» Владимир Вертоградов заключил, чтовыпускникам программы предстоит решать сложнейшую задачу — удержать статус Москвы как лучшего города Земли и постараться сделать его еще лучше.

«В столице выпускникам этой программы придется решать сложнейшую задачу — удержать статус Москвы как лучшего города Земли и постараться сделать его еще лучше. Здесь как раз важен комплексный подход, понимание сложных взаимосвязей и та энергия, которая присутствовала в каждом слушателе Школы», — заключил Владимир Вертоградов.