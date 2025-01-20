В Москве за год реализовано более 120 проектов для креативного бизнеса

В 2024 году власти Москвы организовали профильные конкурсы, ярмарки и встречи с иностранными покупателями для того, чтобы представители креативного бизнеса могли развить свою нишу. Всего за год реализовано более 120 проектов, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Сегодня в креативных индустриях столицы трудятся почти 1,4 млн человек. Это 30% от общего количества занятых в этом секторе экономики по всей России. Развитие творческого предпринимательства — одно из приоритетных для Москвы направлений. Только в прошлом году в городе появилось около 10 новых мер поддержки», — рассказала Сергунина.

Видеоигры и анимация

Фото - © Пресс-служба Депкульта

Летом 2024 года приняли решение создать в «Сколкове» кластер видеоигр и анимации для разработчиков игровых продуктов. Площадка объединит все этапы производства и продвижения контента, включая обучение специалистов и поддержку московских студий в экспорте.

В кластере создают офисы, студию захвата движения, пространство для звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочную зону и другие необходимые объекты. Открытие планируется в этом году.

Акселератор «Фабрика видеоигр» поддерживает 20 команд, разрабатывающих разнообразные игры. Эксперты помогают авторам подготовить проекты к публикации на платформах.

Киноотрасль

Фото - © Пресс-служба Депкульта

2024 год стал знаковым для кинопроизводителей столицы и всей страны. В сентябре открылась первая очередь кинопарка «Москино». После того, как объект завершат, в стране появится крупнейшая в мире натуральная площадка для съемок. За год там сняли около 500 сцен для 74 кинопроизведений.

В настоящее время модернизация киностудии им. М. Горького и кинозавода «Москино» в Москве продолжаются. Минувшим летом года прошла Московская международная неделя кино с более чем 1,5 тыс. событий и участием представителей из 50 стран. Были заключены 9 соглашений о сотрудничестве.

Еще Москва запустила кинолабораторию «Профессия — продюсер», где молодые специалисты улучшали навыки создания фильмов. В итоге было представлено 10 полнометражных лент.

Индустрия моды

Фото - © Пресс-служба Депкульта

Модные предприятия в 2024 году участвовали в конкурсе «Киношоурум», создавая образы для киногероев. Также были презентации продукции фешн-предпринимателей зарубежным оптовым покупателям. 50 брендов заключили контракты на сумму более 50 млн рублей и планируют открыть 3 магазина за границей.

В столице прошли крупные события: форум BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды. Отечественные дизайнеры показали свои коллекции, обменялись опытом и нашли партнеров. Мероприятия посетили 150 тыс. человек, трансляции набрали 11 млн просмотров.

Комплексная поддержка

Фото - © Пресс-служба Депкульта

Летом прошлого года в столице открылось пространство для креативных предпринимателей «АКИ.лаб», где проводятся мастер-классы, выставки художников и конференции. Правительство Москвы запустило программу «Креативный маркет», включающую ярмарки с продукцией местных производителей.

Рождественские ярмарки проекта посетили 70 тыс. человек, было продано 4 тыс. товаров. Московская неделя креативных индустрий собрала делегации из 10 стран, заключены контракты на 700 млн рублей в сферах кино, анимации, видеоигр и дизайна.