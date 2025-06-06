В Москве выбрали лучшего программиста

Финалисты конкурса представляли предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, отрасли информационных систем, кабельно-проводниковой индустрии, микроэлектроники и других инновационных секторов. Победителем стал Андрей Фролов — сотрудник столичной компании «Моситлаб», входящей в структуру ГК «Москабельмет».

«Московский промышленный сектор — динамично развивающаяся отрасль с высоким технологическим потенциалом, которая активно наращивает уровень цифровизации и автоматизации. За успешным инновационным развитием столицы стоят высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий, чей неоценимый вклад в индустрию 4.0 мы отметили на конкурсе профессионального мастерства „Московские мастера“. В этом году за победу боролись 16 программистов, а победителем стал сотрудник компании по разработке и внедрению программных продуктов для бизнеса», — уточнил Гарбузов.

Второе место занял представитель одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Бронза у Михаила Суконкина — программиста АО «Корпорация „Комета“» — предприятия оборонно-промышленного комплекса России в области создания больших информационно-управляющих систем специального назначения.

Конкурс среди программистов состоял из задания по составлению готовых и наиболее удобных для использования программ. Для решения задания финалистам было отведено шесть часов.

«По условиям задачи нужно было составить алгоритм, который оптимально распределяет доставку заказов по курьерам с учетом окон времени доставки, скорости курьеров и расстояния до каждого заказа. Что-то вроде упрощенной версии решения APS INFINUM — собственной разработки „Моситлаба“. Проанализировал задачу, сделал наброски, протестировал, доработал детали и получил рабочую систему» — поделился победитель конкурса среди программистов Андрей Фролов.

Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет в канун Дня города. Победителям будут вручены денежные призы, а также дипломы.

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто делает столицу лучше каждый день. Спасатели и инженеры, водители городского общественного транспорта, медработники, специалисты социально ориентированных НКО и многие другие — представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии.

Конкурс проходит в 28-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством столицы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.